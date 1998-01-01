عريقات يدعو دول العالم لتجسيد استقلال فلسطين

رام الله / سما /

هنأ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وحيا صموده على الأرض الفلسطينية وخاصة في القدس وقطاع غزة، وفي مخيمات اللجوء والمنافي وخاصة في سورية ولبنان، مؤكداً أن هذه المناسبة هي مصدر فخر واعتزاز سياسي وثقافي وتاريخي لشعب فلسطين، تلخص إرادته وطموحاته الوطنية المشروعة في إنجاز الاستقلال وتمسكه بحقوقه غير القابلة للتصرف حتى جلاء الاحتلال وترسيخ السيادة الوطنية.

جاءت تصريحات عريقات اليوم الخميس، لمناسبة الذكرى الثلاثين على إعلان الاستقلال، وقال: "إن هذا الاعلان التاريخي هيأ لإنجازات دولية جديدة ومتراكمة نحو إحقاق حقوق شعبنا المشروعة، تتوجت بنجاحات متتالية وضعت فلسطين موضع الدولة الند لقريناتها في الأسرة الدولية على الرغم من محاولات دولة الاحتلال الحثيثة للقضاء على الهوية والوجود الفلسطيني بخروقاتها المتواصلة للقانون الدولي وهجماتها العدوانية وعمليات التطهير العرقي وسن التشريعات والقوانين العنصرية المنافية للشرعية الدولية، آخرها قانون القومية العنصري" مشدداً أن فلسطين ماضية في وجهتها لمحاسبة الاحتلال ومجرمي الحرب على جميع هذه الخروقات حتى إحقاق العدالة".

وأضاف: "على الرغم من صمت المجتمع الدولي وعجزه عن ردع قوة الاحتلال، واصطفاف إدارة ترمب إلى جانب ترسيخ الاحتلال الاستعماري والضم والأبارتايد وتصفية القضية الفلسطينية، فإن فلسطين الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان وفت بالتزاماتها وواجباتها الدولية ولا تزال تنتظر من العالم أن يفي بواجبه السياسي والقانون والأخلاقي تجاهها وتجاه أبنائها في ترجمة إعلان الاستقلال إلى واقع ملموس من خلال تجسيد دولة فلسطين على الأرض، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وإيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194، والافراج الفوري عن جميع الأسرى، وإلزام الاحتلال بالاعتراف بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية عن الظلم التاريخي الذي أوقعه بشعب آخر".

وتابع: "لقد أثبت شعبنا وقيادته أنهم قادرون على مواجهة جميع التحديات التي تواجه وجودنا وهويتنا، ولذلك فإننا نسعى بكل الإمكانيات إلى ترتيب بيتنا الداخلي، والعمل على إنهاء الانقسام واتمام المصالحة الوطنية لنذهب موحدين نحو إنجاز استقلالنا الوطني في أقرب وقت ممكن".

ووجه عريقات في هذه المناسبة تحية فخر واعتزاز إلى أسرى شعبنا البواسل، وعائلات الشهداء والجرحى الذين قدموا التضحيات العظام من أجل استقلال فلسطين، مؤكداً أن القيادة تواصل نضالها الدائم من أجل تحقيق العدالة والانتصاف لحقوقهم.