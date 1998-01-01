فلسطين تشارك في المعرض الخيري الدبلوماسي في أندونيسيا

جاكرتا / سما /

شاركت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية إندونيسيا، في المعرض الخيري الدبلوماسي والذي ينظم سنويا من قبل الاتحاد الدولي للمرأة في العاصمة الأندونسية جاكرتا.

وذكرت السفارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن 53 سفارة و200 شركة تجارية خاصة شاركت في هذا المعرض الخيري.

وأوضحت سفارتنا أنها قدمت نموذجا لاقى الترحيب من الزائرين، وأن جناح فلسطين بالمعرض شهد حضورا مميزا، حيث عرض بعض المنتجات التقليدية التي تعبر عن تاريخ فلسطين وحضارتها، وكذلك المأكولات الشعبية الفلسطينية والحلويات التي تمتاز بها فلسطين.