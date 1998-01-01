استمرار فرص تساقط الأمطار اليوم وغداً

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها اليوم الخميس، ويكون الطقس بارداً نسبياً، وغائماً جزئياً، والفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على أجزاء مُختلفة من البلاد. قد تكون غزيرة في بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.



وأضاف الراصد الجوي أنه خلال ساعات الليل من المتوقع تشكل منخفض جوي إلى الغرب من جزيرة قبرص ليتحرك لاحقاً إلى شمال سوريا، وتشتد الأمطار تدريجاً خلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الجمعة على المناطق الساحلية والشمالية من البلاد، وتمتد لاحقاً لمناطق أخرى.



وفي يوم الجمعة تنخفض درجات الحرارة، والطقس غائماً، وبارداً نسبياً، والفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق المناطق الشمالية والوسطى ، وتكون الأمطار رعدية غزيرة أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.



وخلال ساعات الليل من يوم الجمعة ينتهي تأثير المنخفض الجوي تدريجياً ويستقر الطقس مع بقاء الأجواء باردة بوجه عام.



وفي يوم السبت ترتفع درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ومن المتوقع استمرار الأجواء مستقرة حتى يوم الخميس من الأسبوع القادم لتعود الأمطار من جديد.

