مكرمة رئاسية لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في سلفيت

سلفيت/سما/

سلم محافظ سلفيت إبراهيم البلوي، ومسؤولة ملف المساعدات الإنسانية في الرئاسة اللواء رائدة الفارس، اليوم الأربعاء، كراسي كهربائية لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة.

وأكد المحافظ البلوي أن "هذه المكرمة تأتي ضمن سلسلة من المكرمات التي يقدمها سيادة الرئيس لأبناء شعبنا في كافة محافظات الوطن ومحافظة سلفيت خاصة، للوقوف إلى جانبهم والتخفيف من معاناتهم، مثمنا دور مؤسسة الرئاسة ومساعيها الدائمة بهذا الشأن."

بدورها، أشارت الفارس إلى أن هناك آلية لتسليم مكرمة الرئيس إلى كافة المحافظات، من خلال التواصل مع الدائرة الاجتماعية في المحافظة لدراسة الحالات الأكثر احتياجا.