الجيش الإسرائيلي يقرر الحفاظ على جاهزية القوات وتعزيزاتها بمنطقة غزة

القدس المحتلة / سما /

أوصى رئيس هيئة الأركان الاسرائيلية غادي ايزنكوت الجيش الإسرائيلي بالحفاظ على الجهوزية القتالية، مؤكدًا أن الجيش سيكون مستعدًا للتعامل مع التحديات المستقبلية في غزة.

وأجرى أيزنكوت، اليوم الأربعاء، جلسة تقييم لنشاطات قوات القيادة الجنوبية و"فرقة غزة" في الأيام الأخيرة وذلك بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية اللواء هيرتسي هاليفي وقائد فرقة غزة وضباط أخرين، بينهم قائد تشكيلة "ثعالب النار" العقيد اليعزر توليدانو، وقائد تشكيلة "الفولاذ" العقيد عوديد باسيوك.

خلال الجلسة تم استعراض نشاطات القوات في الجهود الدفاعية والهجومية بالاضافة الى جوانب أخرى في تفعيل القوة في الفترة المقبلة. كما تقرر الحفاظ على جاهزية القوات وتعزيزاتها في منطقة فرقة غزة.

وشكر ايزنكوت القادة والقوات الاسرائيلية على نشاطاتهم في الفترة الأخيرة، التي جهدت موجة من التصعيد بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، وشهدت اطلاق قرابة الـ460 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه اسرائيل في غضون 48 ساعة. في حين أن الجيش الإسرائيلي دمّر عشرات المواقع والأهداف في قطاع غزة عبر نحو 160 غارة نفذها الطيران الاسرائيلي.

وكان وزير الجيش الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد أعلن استقالته من الحكومة ظهر اليوم الأربعاء بسبب عدم رضاه من طريقة رد الحكومة الاسرائيلية على الصواريخ من قطاع غزة والتوصل لوقف جديد لإطلاق النار بوساطة مصرية