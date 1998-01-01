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موقع عبري : العمادي وراء استقالة ليبرمان

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري : العمادي وراء استقالة ليبرمان



القدس المحتلة/سما/

كشف موقع "ديبكا العبري"، مساء اليوم، الأربعاء، أن دولة قطر تقف وراء تقديم وزير الجيش الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان"، استقالته.

ووفقاً للموقع العبري، الأموال القطرية التي تم إرسالها لقطاع غزة، كانت أحد السببين الرئيسيين لتقديم ليبرمان استقالته، بدعوى أن هذه الأموال ذهبت لعائلات حماس، وبأنه كوزير للجيش يرفض تسليم هذه الأموال للفلسطينيين.

وقال الموقع، إن "ليبرمان" يرفض تسليم شاحنات الوقود لقطاع غزة، ورأى أن وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحماس هو السبب الآخر، نتيجة لإطلاق 500 صاروخ من قطاع غزة على أهداف إسرائيلية.

وأشار الموقع القريب من جهاز "الموساد"، إلى أن قطر أرسلت عشرات الملايين من الدولارات للفلسطينيين في قطاع غزة، وأن السفير القطري محمد العمادي، أرسل هذه الأموال عبر طائرة خاصة هبطت في مطار "بن غوريون"، ومنها إلى القطاع.

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