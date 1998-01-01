رئيس المعسكر غاباي: حماس هي من قررت موعد استقالة ليبرمان

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس المعسكر الاسرائيلي المعارض آفي غاباي، مساء اليوم الأربعاء، إن حركة حماس هي من قررت موعد استقالة وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

وأضاف غاباي، أن فشل ليبرمان فاستقال وعلى نتنياهو الاستقالة أيضا وأدعو لإجراء انتخابات الآن لا يوجد حل آخر.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، أن حكومة نتنياهو ضعيفة وتتهاوى وحماس هي من ضحكت في هذه الجولة وهذا شيء مؤلم.

وقالت عضوة الكنيست الإسرائيلية، ميراف ميخالي، إن أفيغدور ليبرمان ذهب، في حين بقي رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية.

كتبت ميخالي، في تغريده لها على حسابها الشخصي على "تويتر"، أنه قبل عامين، قال ليبرمان إنه سيقتل هنيه خلال 48 ساعة، فبقي هنيه ورحل ليبرمان نفسه.

وذكرت عضوة الكنيست عن حزب "العمل" المعارض، ميراف ميخالي، أن ما طرحه ليبرمان قبل عامين، حينما تولى حقيبة الدفاع في حكومة بنيامين نتنياهو، حول اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، هو فشل سياسي آخر يضاف لإسرائيل.

وطالبت عضوة الكنيست بإقالة نتنياهو نفسه، في أعقاب تقديم ليبرمان استقالته، صباح اليوم، معتبرة أن بقاء هنية ورحيل ليبرمان هو فشل كبير لبلادها، يدفع بدوره الأمر لإقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وأعلن ليبرمان خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم استقالته من منصبه وزيرًا للحرب الإسرائيلي، مبررًا استقالته بخضوع حكومته لحركة حماس والذهاب نحو تسوية معها.