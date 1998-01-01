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وزيرة الهجرة تقدم استقالتها من الحكومة الإسرائيلية بسبب غزة

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الهجرة تقدم استقالتها من الحكومة الإسرائيلية بسبب غزة



القدس المحتلة / سما /

قدمت وزيرة الهجرة والاندماج الإسرائيلية، صوفا لاندفير، استقالتها من الحكومة الإسرائيلية على خلفية الهدنة في قطاع غزة.

وجاءت إستقالت، صوفا لاندفير، العضو في حزب "إسرائيل بيتنا"، بعد ساعات من استقالة وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، لذات السبب.

ويدعم حزب "إسرائيل بيتنا" في الكنيست، رئيسه ليبرمان، بترك الائتلاف الحاكم والدخول في المعارضة، وستدخل رسالة الاستقالة حيز التنفيذ خلال 48 ساعة.

وشغلت "لاندفير" منصب وزيرة الاندماج لأكثر من تسع سنوات، حيث أطلقت العديد من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى تحسين حياة في "إسرائيل".

واستقال "أفيغدور ليبرمان" بسبب عدم موافقته على وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ودعا إلى "ضربة قاصمة" لحكم "حماس" في القطاع.

وأعلن ليبرمان أن حزب "إسرائيل بيتنا" سيخرج من الائتلاف البرلماني الحاكم، وقال أيضاً إنه ينبغي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أقرب وقت ممكن.

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