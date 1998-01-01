المالكي: الشعب الفلسطيني لم يتفاجأ باستقالة ليبرمان

رام الله/سما/

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على أنَّ الشعب الفلسطيني لم يتفاجأ باستقالة وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، التي أرجعها إلى طموح "ليبرمان" في منصب أعلي في الانتخابات المقبلة.

وأضاف المالكي ، وزير الجيش الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، هو من الصقور ومن ضمن الأشخاص الذين يُنادون باستمرار الاعتداء على قطاع غزة ونشر القتل والدمار في القطاع، قائلاً: "إذا ذهب صقر سوف يأتي صقر آخر يحل محل صقر انسحب، لاسيما أنَّ حكومة نتنياهو هي حكومة فاشية واستيطانية وحكومة متطرفين".

وأشار إلى أنه قد يأتي بديل عن ليبرمان، وهو أيضا استمرار لسياسة ليبرمان، وهدفه إنهاء الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين بكل الوسائل، واستغلال الوضع القائم بالغطاء الأمريكي والأسلحة والقوة العسكرية التي تمتلكها.

وبيّن إلى أنَّ استقالة ليبرمان لا تعني شيئًا، محذرًا من أن الفترة التي تسبق أي انتخابات إسرائيلية تكون على حساب الشعب الفلسطيني.