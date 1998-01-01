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أولمرت: الفلسطينيون لقّنونا الدرس"

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أولمرت: الفلسطينيون لقّنونا الدرس"



القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، ايهود أولمرت، "بنيامين نتنياهو" وحكومته على الإخفاق الكبير التي منيت به في جولة التصعيد الأخيرة على قطاع غزة

وقال أولمرت، "هذه الحكومة قالت إنها ستقضي على حماس، لكنها استسلمت لها، الفلسطينيون لقّنونا الدرس".

وأضاف "إذا كانت الحكومة تمتلك الردع، فمن الواضح الآن أنها فقدته".

ونجحت جهود الوسطاء الإقليميين والدوليين، مساء الثلاثاء، في إعادة تثبيت وقف إطلاق النار بين غزة و"إسرائيل"، بعد يومين من التصعيد، أطلقت خلالها الفصائل الفلسطينية نحو 500 قذيفة صاروخية صوب المدان والبلدات المحتلّة، واستهدفت بصاروخ "كورنيت" حافلة تقلّ جنودًا شمال قطاع غزة.

 

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