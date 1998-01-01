  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

روحاني: مصير ما يسمى بصفقة القرن "سيكون الفشل

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
روحاني: مصير ما يسمى بصفقة القرن "سيكون الفشل



وكالات/سما/

 اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن مصير ما يسمى بصفقة القرن "سيكون الفشل"، مشددا على أن بلاده ستمنع تحقيق "مشاريع وطموحات" واشنطن في المنطقة.

وفي كلمة ألقاها روحاني اليوم خلال اجتماع الحكومة، أكد أن الولايات المتحدة تخطئ باعتقادها أنه يمكن تجاهل حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، معتبرا أن إجبار قطاع غزة على الاستسلام أمام إسرائيل "أمر لن يتحقق" وفقاً لما نقلته شبكة "روسيا اليوم".

وبيّن روحاني أن إيران لم تعد على ذات الحال الذي كانت عليه سابقا، وأنه لا يمكن للولايات المتحدة "قمع" شعوب المنطقة.

أخبار ذات صلة

الاحمد

الاحمد : تراجع وتيرة الضغوط على عباس للقبول بصفقة القرن

عباس - ارشيف

الرئاسة: جولة "غرينبلات وكوشنير" مصيرها الفشل وتهدف لفصل غزة وتجاوز الشرعية

جبريل الرجوب

الرجوب: الفشل في انهاء الانقسام غير مسموح ونية حماس صادقة ويرفض الرد على "برهوم "

ترابين ونتنياهو

"صفقة القرن" تتوسع لتشمل "خطة مارشال لغزة" مقابل هدنة دائمة

اسامة- ارشيف

إنطلاق حملة وطنية لإسقاط "صفقة القرن".. "فتح" تدعو للإنخراط بها

مجلي مع هنية

مجلّى : لست مع مقاطعة أمريكا وضد "تسليح الانتفاضة"..ولا أرى "صفقة القرن"!

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف رسالة السيسي الى نتنياهو بالوقف الفوري للعدوان على غزة

مبعوث أمريكي سابق : لهذه الاسباب.. هزيمة حماس ليست في مصلحة إسرائيل

امريكا ترصد مكافأة قدرها ٥ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن العاروري

بالفيديو.. المندوب الإسرائيلي يطلق صافرات الإنذار في الأمم المتحدة

ضابط في الحرس الثوري الإيراني يدوس على قبر صدام حسين (فيديو)

مؤسس فيسبوك ينضم الى "مجموعة سرية إسرائيلية.. وعاصفة من التساؤلات

صحيفة عبرية : حماس تفرض معادلات جديدة وهي التي تقول الكلمة الأخيرة

الأخبار الرئيسية

هنية: المقاومة حققت انتصاراً عسكرياً على المحتل البغيض في أقل من أسبوع"

نتنياهو وليبرمان وهنية

مصادر اسرائيلية رفيعة : انتصار حماس الأكبر هو إسقاطها لحكومة اليمين

بحرية الاحتلال الاسرائيلي - غزة

استشهاد نواف العطار 20 عاما برصاص بحرية الاحتلال شمال قطاع غزة

"محدث".. ليبرمان يعلن استقالته ويدعو لانتخابات مبكرة والسبب غزة

نتنياهو يزعم : حماس توسّلت من أجل وقف اطلاق النار