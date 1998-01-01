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الرجوب يكشف عن فحوى لقاءاته التي أجراها مع المخابرات المصرية في القاهرة

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يكشف عن فحوى لقاءاته التي أجراها مع المخابرات المصرية في القاهرة



رام الله/سما/

 كشف جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح عن فحوى لقاءاته التي أجراها مع المخابرات المصرية في القاهرة.

وقال الرجوب: إن المصريين لديهم رؤية استراتيجية واضحة لانهاء الانقسام وتنفيذ اتفاق عام 2017 برعاية مصرية والذي يتضمن ممارسة حكومة الوحدة الوطنية لمهامها ومسؤولياتها الادارية والقانونية والامنية في غزة كما في الضفة للانتقال الى مربع الشراكة الوطنية اضافة الى انهاء مظاهر سلطة حماس على الارض في قطاع غزة.

واوضح الرجوب ان لقاءاته في القاهرة مع الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من المسؤولين المصريين اكدت على ما جاء في اللقاء الاخير بين الرئيس محمود عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي اكد فيه على التزام القاهرة باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، واعطاء الفلسطينيين حقهم في الحرية والاستقلال اضافة الى انهاء الانقسام.

وفيما يتعلق بالتهدئة في قطاع غزة، شدّد الرجوب على انها يجب ان تكون ضمن السياق الوطني وبالاتفاق مع الكل الفلسطيني كون الاعتداءات الاسرائيلية تستهدف جميع الاراضي الفلسطينية، مشيرا الى ان التصعيد الاخير في القطاع يهدف الى خلط الاوراق وتكريس الانقسام وكان ذلك واضحا في تصرفات نتنياهو الذي ادخل ملايين الدولارات لقطاع غزة وبعد ذلك بساعات اصدر تعليماته بالقيام بالعملية الاخيرة والتي اسفرت عن استشهاد سبعة مواطنين واصابة اخرين بجروح.

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