أبوعمرو يبحث مع رئيس وزراء المغرب آخر تطورات القضية الفلسطينية

رام الله/سما/

إلتقى الدكتور زياد أبوعمرو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة العلاقات الدولية، اليوم الأربعاء بالدكتور سعد الدين العثماني، رئيس وزراء المملكة المغربية، وبحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية الدكتور جمال الشوبكي، على هامش فعاليات المؤتمر الحادي عشر لمنظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، والذي يقام بالعاصمة المغربية (الرباط)، برعاية من ملك المملكة المغربية محمد الخامس.

وأشار د. أبوعمرو إلى حيوية الدعم السياسي للشعب الفلسطيني من قبل المملكة المغربية، والاهتمام الدائم من قبل المغرب بالأرض والإنسان الفلسطيني، والذي يتأكد من خلال ترؤس الملك محمد الخامس للجنة القدس في منظمة المؤتمر الاسلامي.

كما أثنى د. أبوعمرو على الجهود المغربية التي تهدف إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني في معركته مع الاحتلال، والتي كان آخرها افتتاح المستشفى الميداني العسكري المغربي في قطاع غزة.

بدوره عبّر د. سعد الدين العثماني عن عمق العلاقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين؛ والتي وصفها بالعلاقة التاريخية المشتركة، وتتعزز عن طريق تحركات المملكة المغربية في الأوساط الشعبية والرسمية الأوروبية بهدف دعم الموقف الفلسطيني في نيل استقلاله وحقوقه الوطنية.