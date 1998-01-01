حزب الله: المقاومة الفلسطينية قادرة على إفشال أي عدوان

وكالات/سما/

قال حزب الله اللبناني، إن انتصار المقاومة الفلسطينية يؤكد أنها قادرة على إفشال أي عدوان إسرائيلي، مهنئًا شعبنا الفلسطيني وفصائل المقاومة على انتصارهم في المواجهات الأخيرة مع الاحتلال.

وأكد الحزب في بيان له، أن الإنجاز المحقق هو ثمرة لصمود الشعب الفلسطيني وصبره ووحدة موقف فصائل المقاومة، مضيفًا "صفقة القرن المزعومة هي سراب".

وشدّد على أن بطولات فلسطين فضحت كل خطوات التطبيع العربية وكشفت "خيانات" بعض الزعماء العرب، داعيًا الشعوب العربية والإسلامية إلى الوقوف بقوة أمام المطبعّين والمهرولين وكشف مؤامراتهم.