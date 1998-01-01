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الفصائل الفلسطينية تؤكد: استقالة ليبرمان انتصار سياسي لغزة

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفصائل الفلسطينية تؤكد: استقالة ليبرمان انتصار سياسي لغزة



غزة/سما/

 أكد القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، اليوم الأربعاء، على أن استقالة وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان هي اعتراف بالهزيمة، وانتصار سياسي لغزة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية.

كما أوضحت كتائب الأقصى مجموعات الشهيد أيمن جودة أن استقالة ليبرمان هو انتصار لصمود شعبنا الفلسطيني وإرادته وتأكيداً على صوابية خيار المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني.

وقال الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة:" أن الأجنحة العسكرية لم تكتف بردع العدو عسكرياً بل أربكت حساباته السياسية وانظروا للمجزرة السياسية بين قادة الاحتلال التي أساسها العجز في مواجهة غزة".

وأشارت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن استقالة ليبرمان تعكس هروبًا من المسؤولية التي تحمّلها سواء في فشل العملية الأمنية المعقدة في مدينة خانيونس أو فشل العدوان على غزة، كما وهي نتاج لقدرة المقاومة على الصمود في وجه العدوان وفي عدم تمكّن المؤسسة العسكرية والسياسية الصهيونيّة من هزيمة المقاومة أو فرض شروطها عليها

 ودعت الجبهة الديمقراطية إلى الإسراع بالعمل على قطف ثمار هذه الانتصارات، بإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وعودة حكومة السلطة الى قطاع غزة، وإعادة بناء العلاقات الداخلية على أسس الشراكة الوطنية، وتوحيد الصف الوطني وخوض معركة تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني ، في خضم معركة الاستقلال والحرية والسيادة وحق العودة.

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