السفارة الفلسطينية: غداً اجتماع طارئ للجامعة العربية

القاهرة/سما/

أعلنت السفارة الفلسطينية لدى مصر، اليوم الأربعاء، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ الخميس، لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، لبحث العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقالت السفارة في بيان، إنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الخميس، في القاهرة، بناءً على طلب فلسطين وتأييد عدد كبير من الدول العربية.

وأوضحت أن الاجتماع يبحث تطورات الاعتداء العسكري الإسرائيلي المتكرر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومؤسساته وبناه التحتية، وعموم الأراضي الفلسطينية، والذي أودى بحياة عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من البنايات السكنية، ومؤسسات إعلامية وأكاديمية وغيرها.

وتوقع سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، مندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أن ينتج عن الاجتماع "قرارات عملية ترتقي إلى مستوى هذا العدوان والجرائم الاسرائيلية".