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محكمة الاحتلال تصدر قرارا بسجن الناشط عبد الله أبو رحمة 4 أشهر

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرارا بسجن مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الناشط عبد الله أبو رحمة، أربعة أشهر فعلية وغرامة مالية 2000 شيقل وقف تنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

وجاءت المحكمة بعد اعتقال الناشط أبو رحمة في 13-5-2016 خلال مشاركته في مارثون للدراجات الهوائية انطلق من مدينة رام الله إلى منطقة الجدار في بلعين غرب المحافظة.

وقال أبو رحمة، إن محكمة الاحتلال أمهلته مدة حتى 13-12 لتسليم نفسه أو الاستئناف على الحكم الصادر بحقه.

وأضاف، ان محاميته قامت خلال جلسات المحاكمة بعرض فيديو ينفي كل التهم المنسوبة إليه، إلا أن محكمة الاحتلال صورية بامتياز وتحاكمه على النشطات التي قام بها في الخان الأحمر وغيرها من المواقع.

من جانبها، قالت المحامية جابي لسكي، إنها ستقدم استئنافا على الحكم، خلال فترة شهر من اليوم ضد قرار سجن أبو رحمة.

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