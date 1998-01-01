سلطة المياه تؤكد: موسم مطري وفير هذا العام

رام الله/سما/

أفادت سلطة المياه أن التوقعات الصادرة عن عدة جهات مختصة، تشير إلى ان الموسم المطري لهذا العام يُبشّر بكميات أمطار واعدة فوق المعدل العام، ما ينعكس بشكل إيجابي على كميات التغذية في الأحواض الجوفية، خصوصاً الحوض الشرقي الذي يعاني من هبوط في مستوى المياه، والحوض الساحلي في قطاع غزة المستنزف.

وبينت في بيان لها، أن هذا الموسم بدأ بكميات جيدة مقارنة مع هطول الأمطار في المواسم الماضية لنفس الفترة، فقد بلغ معدل هطول الأمطار على الضفة الغربية حتى تاريخ 11 تشرين ثاني الجاري، حوالي 42.1 ملم، اي ما نسبته 9.2% من المعدل العام والبالغ 460 ملم. وسجلت أعلى كمية هطول في محافظة الخليل، حيث بلغ معدل الهطول 74.5 ملم، بينما سجل أقل معدل هطول في محافظة القدس وبلغ 15.7 ملم، في حين بلغ معدل الهطول في قطاع غزة 78.6 ملم أي ما نسبته 22.1% من المعدل العام لكمية الأمطار والبالغ 356 ملم.

وناشدت سلطة المياه في بيانها، المواطنين بضرورة توخّي الحيطة والحذر خلال المنخفضات المطرية، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والمناطق المنخفضة وعدم التواجد بمحيطها، وعدم القيام بأي رحلات أو مسارات سياحية خصوصاً في الأودية التي تشهد حدوث فيضانات مفاجئة.