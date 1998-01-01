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"الخارجية" تطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا من إرهاب الاحتلال والمستوطنين المنظم

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن اعتداءات المستوطنين وإرهابهم.

وحذرت الوزارة في بيان لها، اليوم الاربعاء، من مخاطر الصمت الدولي على هذه الاعتداءات، مطالبة في ذات الوقت بصحوة ضمير وأخلاق دولية تجاه معاناة شعبنا جراء الاحتلال والاستيطان وميليشياته المسلحة والمنظمة، وذلك عبر تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال، كمقدمة لنيل حقه في تقرير مصيره واستقلاله الكامل.

ودانت الوزارة بأشد العبارات تصعيد ميليشيات المستوطنين المسلحة وعصاباتهم من اعتداءاتها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في طول البلاد وعرضها، ولتي كان آخرها الاعتداء الإرهابي الآثم الذي مارسته تلك الميليشيات الإرهابية ضد أهلنا في بلدة عوريف جنوب نابلس، حيث أقدمت على إحراق سيارة المواطن محمود شحادة، وخطو شعارات عنصرية معادية للعرب، وعاثوا فساداً وتخريباً في المكان، وذلك بحماية قوات الاحتلال وتحت سمعها وبصرها. ليس هذا الاعتداء الأول ولن يكون الأخير، بما يعكس للمسؤولين الدوليين حجم الحماية والمساندة التي تتمتع بها عناصر الإرهاب اليهودي من قبل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة

 

 

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