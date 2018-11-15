طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

غزة/سما/

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني صباح الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة ليوم غدٍ الخميس الموافق 2018/11/15.

وأوضحت الداخلية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أن السفر غدًا الخميس سيكون للمسافرين المتبقي من حافلة الجوازات المصرية والحافلتان الأولى، والثانية حتى الرقم (60) من كشف (11/14).

ودعت الوزارة المسافرين الواردة أسماؤهم للتواجد غدًا الساعة 05:30 صباحًا في صالة "أبو يوسف النجار" بخان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، مشدّدة على إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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