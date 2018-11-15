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طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس



غزة/سما/

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني صباح الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة ليوم غدٍ الخميس الموافق 2018/11/15.

وأوضحت الداخلية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أن السفر غدًا الخميس سيكون للمسافرين المتبقي من حافلة الجوازات المصرية والحافلتان الأولى، والثانية حتى الرقم (60) من كشف (11/14).

ودعت الوزارة المسافرين الواردة أسماؤهم للتواجد غدًا الساعة 05:30 صباحًا في صالة "أبو يوسف النجار" بخان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، مشدّدة على إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للاطلاع على كشف أسماء المسافرين اضغط هنا

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