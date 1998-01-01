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مصادر اسرائيلية رفيعة : انتصار حماس الأكبر هو إسقاطها لحكومة اليمين

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر اسرائيلية رفيعة : انتصار حماس الأكبر هو إسقاطها لحكومة اليمين



القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر رفيعة في الائتلاف الحكومي بأن حماس نجحت في إسقاط حكومة اليمين الاسرائيلية، موضحين بأنه في حال قرر نتنياهو حل الكنيست فإن الحديث يدور عن الانتصار الأكبر الذي حققته حماس في جولة التصعيد الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "اسرائيل اليوم" فقد أوضحت المصادر بأنه في حال قرر حزب "اسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان الانسحاب من الائتلاف الحكومي وعدم الاكتفاء باستقالة ليبرمان من وزارة الجيش، فإن ذلك لا يعني حل الحكومة لأن الائتلاف سيبقى أغلبية، حيث سيصبح عدد مقاعد الأحزاب المشاركة في الائتلاف 61 عضو كنيست من أصل 120، أي أكثر من النصف.

كما أوضح مسؤول رفيع في حزب الليكود قائلا بأنه لا داعي للذهاب لانتخابات مبكرة في هذه المرحلة الأمنية الحساسة في أعقاب استقالة وزير الجيش ليبرمان من الحكومة الاسرائيلية، حيث سيحمل نتنياهو حقيبة وزارة الجيش إلى حين انتهاء فترة ولاية الائتلاف الحكومي في شهر نوفمبر 2019، أو الذهاب لانتخابات مبكرة في شهر مارس 2019 .

ومن جانبه فقد هدد حزب البيت اليهودي الشريك في الائتلاف الحكومي بالانسحاب من الائتلاف واسقاطه في حال لم يعطه نتنياهو حقيبة وزارة الجيش بعد استقالة ليبرمان.

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