40 ساعة من الهجوم على غزة .. كم كلفت اسرائيل ؟

القدس المحتلة / سما /

كشف تقرير إسرائيلي، أن التقدير الإجمالي للخسائر التي تكبدتها إسرائيل خلال 40 ساعة من التصعيد على جبهة غزة تقدر بـ 120 مليون شيكل.

ووفقا للتقرير الذي أورده تلفزيون I 24 الإسرائيلي- الفرنسي، أن التقديرات توضح أن 20 مليون شيكل هو المبلغ الأكثر لليوم الواحد من يوم حرب مشابه في عام 2009، وذلك بسبب ارتفاع أسعار كافة التقنيات الحربية والتكنولوجيا.

وحلقت عشرات الطائرات في سماء غزة خلال الهجمات منها مقاتلات F15 التي تقدر كلفة الساعة الواحدة للتحليق 140 ألف شيكل، فيما تقدر تكلفة تحليق الطائرات المروحية بـ 50 ألف شيكل، و20 ألف شيكل للطائرات بدون طيار، كما أنه دفع نحو مليون شيكل للقوات الأخرى وللصواريخ التي أطلقت .

كما استثمرت أموال أخرى في تصدي القبة للصواريخ، حيث قال الجيش أنه تصدى لـ 100 صاروخ. ويتم بالعادة إطلاق صاروخين لتدمير الصاروخ الواحد الذي يكلف لوحده 200 ألف شيكل.

ولا تشمل الـ 120 مليون شيكل الأضرار في الممتلكات الخاصة بالمستوطنين والعامة.