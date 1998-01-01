  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استقالة ليبرمان ..مستوطنو غلاف غزة فرحون وردود فعل اسرائيلية صاخبة

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة ليبرمان ..مستوطنو غلاف غزة فرحون وردود فعل اسرائيلية صاخبة



القدس المحتلة/سما/

أبدى مستوطنو غلاف غزة فرحتهم الغامرة بعد إعلان وزير الجيش ليبرمان استقالته من منصبه بسبب فشله الذريع أمام الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ووزع بعض المستوطنون في مستوطنتي أشكول وعسقلان الحلوى بعد سماعهم هذا النبأ، محملين ليبرمان المسؤولية عن عدم تحقيق الأمن لسكان الجنوب.

وتوالت ردود الأفعال الإعلامية والحزبية والرسمية حول استقالة ليبرمان، حيث علق المحلل السياسي في القناة 14 العبرية باراك رافيد على ذلك قائلاً :"لقد ذهب ليبرمان وبقي هنية"، مستهزئا بذلك على تصريحات وزير الجيش السابق ليبرمان حينما قال بأنه إذا ما تولى حقيبة الجيش فسيرسل خلال 48 ساعة  إسماعيل هنية إلى القبر.

وفي بيان استقالة رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان من منصبه برر وزير الجيش السابق ذلك بسبب موافقة الحكومة على اتفاق وفق إطلاق النار مع فصائل غزة، وخضوعها لما أسماه "الإرهاب" واعتبر ذلك الاتفاق بأنه حصول على أمن لفترة قصيرة على حساب الأمن بعيد المدى- قال ليبرمان.

وأضاف ليبرمان: "إن المستوى السياسي في "إسرائيل" فشل، وحزب "يسرائيل بيتنا" سينسحب من الائتلاف الحكومي".

أما موقف حزب البيت اليهودي برئاسة نفتالي بينت والذي لم يمضِ يوماً إلا واتهم ليبرمان بالفاشل في مواجهة غزة وفصائلها؛ فقد نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين كبار داخل الحزب قولهم: "أنه إذا استقال ليبرمان، سيطالبون بحقيبة وزارة الجيش لـ "نفتالي بينت"، واعتبروا ذلك شرطاً لاستمرار ثبات الحكومة.

مسؤول في حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو قال بأن حقيبة الجيش ستُنقل إلى رئيس الحكومة الذي أصبح يشغل عدة وزارات من بينها وزارة الخارجية أيضاً.

 وعن موقف حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد من نبأ الاستقالة قال: "إن نتنياهو خضع لحماس، والدليل استقالة ليبرمان"،  وتبع موقف حزب لبيد، تصريحا لزعيم حزب العمل حيث قال: "من يفشل يستقيل".

بدوره قال المحلل في القناة 14 العبرية رافيف دروكر: "إن ليبرمان منذ أن دخل السياسة، لم يحقق أيٍ من الوعود التي قطعها لناخبيه، لا على المستوى الاجتماعي، أو السياسي والأمني".

وأجمع محللون إسرائيليون آخرون بأن مستقبل نتنياهو هو الآخر على المحك، إذا ما فكر بشن عملية عسكرية على قطاع غزة، حيث تشير كل التحليلات بأن الجيش الإسرائيلي سيتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وإن العديد من الجنود سيقعون في أسر الفصائل الفلسطينية في غزة، وذلك يعود إلى التطور النوعي في أداء مقاتليها والتدريبات التي يتلقونها.

#ليبرمان #غلاف غزة #فرح #حماس

أخبار ذات صلة

حماس

جريدة الرياض تفاجئ متابعيها وتصف حماس بالارهابية وردود فعل غاضبة عليها

احتلال

جيش الاحتلال يقرر رفع حالة التأهب في "غلاف غزة

جيش الاحتلال يجري اليوم تدريبات عسكرية في غلاف غزة

فيديو: المقاومة تطلق أكثر من 20 صاروخاً صوب مستوطنات غلاف غزة

مستوطني غلاف غزة

“الأنفاق والتصعيد” شبحان يطاردان مستوطني غلاف غزة وهذه شهاداتهم !

اليوم السبت : 8 حرائق في مستوطنات غلاف غزة بسبب الطائرات الورقية

الأكثر قراءة اليوم

انتهاء اجتماع الكابينت الذي استمر لاكثر من 6 ساعات وهذا ما قرره ..

موقع عبري يكشف رسالة السيسي الى نتنياهو بالوقف الفوري للعدوان على غزة

مصدر إسرائيلي يكشف : هكذا لعبت النرويج دورا هاما بالتهدئة في غزة

صور... احتفاءً بانتصار المقاومة.. خروج مسيرات عفوية تجوب شوارع قطاع غزة

تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال ودخوله حيز التنفيذ برعاية مصرية

امريكا ترصد مكافأة قدرها ٥ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن العاروري

بالفيديو.. المندوب الإسرائيلي يطلق صافرات الإنذار في الأمم المتحدة

الأخبار الرئيسية

بحرية الاحتلال الاسرائيلي - غزة

استشهاد نواف العطار 20 عاما برصاص بحرية الاحتلال شمال قطاع غزة

"محدث".. ليبرمان يعلن استقالته ويدعو لانتخابات مبكرة والسبب غزة

نتنياهو يزعم : حماس توسّلت من أجل وقف اطلاق النار

حماس

مبعوث أمريكي سابق : لهذه الاسباب.. هزيمة حماس ليست في مصلحة إسرائيل

القسام - حماس

صحيفة عبرية : حماس تفرض معادلات جديدة وهي التي تقول الكلمة الأخيرة