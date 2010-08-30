غزة: الإعدام والمؤبد لمتهمين بجريمتي قتل المواطنين النباهين واللوح

غزة / سما/

أصدرت محكمة بداية دير البلح، اليوم الاربعاء، حكما بالإعدام شنقا بحق مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.



وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدان بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور فادي عدنان اللوح، وحكمت بمعاقبة المدان بالإعدام شنقاً حتى الموت عن التهم المسندة إليه في لائحة الاتهام وهي القتل قصداً بالاشتراك، وحمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، خلافاً لمواد القانون.



يذكر بأنه بتاريخ 05/07/2012 قتل المدان المغدور فادي عدنان اللوح 26عاماً بأن بيت النية وأطلق النار عليه مباشرة مما أدى إلى إصابتهبعدد من الأعيرة النارية والتي أدت إلى وفاته.



وأصدرت ذات المحكمة بالأغلبية حكماً بعقوبة الحبس المؤبد، بحق مواطن أدين بتهمة القتل، حيث أدانت هيئة الجنايات الخطيرة المواطن (م/ن) في قضية مقتل المغدور سلامة رمضان النباهين، عن التهم المسندة إليه في لائحة الاتهام وهي القتل قصداً وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وحمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة.



يذكر بأنه بتاريخ 30/08/2010 قتل المتهم المغدور سلامة رمضان النباهين 33 عاما وأطلق عليه أعيرة نارية من سلاح كلاشنكوف أدت إلى وفاته.

