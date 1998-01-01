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الفصائل في غزة: استقالة ليبرمان انتصار للمقاومة

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفصائل في غزة: استقالة ليبرمان انتصار للمقاومة



غزة / سما/

اكد القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري ان استقالة ليبرمان هي اعتراف بالهزيمة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وانتصار سياسي لغزة التي نجحت بصمودها في إحداث هزة سياسية في ساحة الاحتلال.

وقالت حركة الجهاد الاسلامي ان استقالته انتصار لارادة المقاومة وثبات لشعبنا في مواجهة الاحتلال.

واكد الناطق باسم سرايا القدس ابو حمزة ان المقاومة لم تكتف بردع العدو عسكريا بل اربكت حساباته السياسية.

واكدت كتائب الأقصى مجموعات الشهيد أيمن جودة، أن إستقالة ليبرمان هو إنتصار لصمود شعبنا الفلسطيني وإرادته وتأكيداً على صوابية خيار المقاومة في مواجهة العدو.
وقال الناطق الاعلامي للجان المقاومة ابو مجاهد ان استقالة ليبرمان هي انتصار نوعي للمقاومة بعد الفشل الامني والعسكري في غزة.
وقالت حركة الاحرار ان استقالة ليبرمان تؤكد مدى وهن البيت الصهيوني وتخبطه امام صمود شعبنا وقوة المقاومة.

وجاءت استقالة ليبرمان كما قال في مؤتمر صحفي لاعلان الاستقالة من وزارة الجيش، انها بسبب توقيع اتفاقية وقف اطلاق النار مع المقاومة في غزة، وانه لا يستطيع مجددا ان ينظر في اعين المستوطنين في "غلاف غزة" بعد هذا الفشل امام المقاومة الفلسطينية.
 

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