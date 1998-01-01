بينيت "يبتز" نتنياهو ويهدد: إما وزارة الجيش أو تفكيك الحكومة

القدس المحتلة / سما /

بدأ نفتالي بينيت وزير التعليم وزعيم حزب البيت اليهودي، ابتزاز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل وقت قصير من مؤتمر وزير الجيش أفيغدور ليبرمان والذي يتوقع أن يُعلن خلاله استقالته من منصبه.

وفي ظل حالة الجدل بشأن استقالة ليبرمان التي تأتي بعد جولة القتال في قطاع غزة والتي انتهت بوقف إطلاق النار الذي يعارضه ليبرمان، يسعى بينيت لابتزاز نتنياهو من خلال تصدير تصريحات باسم مصدر من حزبه حول حقيبة الجيش.

وقال بيان من حزب "البيت اليهودي" باسم مصدر كبير إنه يجب أن يتم نقل وزارة الجيش للوزير بينيت، وأن ذلك سيكون شرطًا لاستمرار عمل الحكومة. في تهديد مباشر لتفكيك الائتلاف الحكومي مع استقالة ليبرمان.