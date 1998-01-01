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نتنياهو يزعم : حماس توسّلت من أجل وقف اطلاق النار

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يزعم : حماس توسّلت من أجل وقف اطلاق النار



القدس المحتلة / سما /

 زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن ما وصفهم بـ "أعداء إسرائيل" (حماس) توسلوا من أجل وقف إطلاق النار في الجنوب (جبهة غزة).

وقال نتنياهو في كلمة له بالذكرى الـ 45 لوفاة أول رئيس وزراء إسرائيلي "بالأمس أعداءنا طالبوا بوقف إطلاق النار وكانوا يتوسلون من أجل ذلك وهم يعرفون جيّدًا لماذا".

وأشار نتنياهو للانتقادات الموجهة لوقف إطلاق النار، قائلًا: "القيادة تواجه أحيانًا انتقادات.. هناك أشياء سرية وحساسة لا يمكن الحديث عنها للمواطنين كما هو الحالة بشأن الجنوب، وهناك قرارات مصيرية بشأن الأمن لا يمكن للجمهور أن يكون شريكًا فيها لاعتبارات مهمة".

وأضاف "في عهد بن غوريون هذا حصل وكان يتخذ قرارات يرفضها الجمهور لكن مع الوقت ثبت أنها صحيحة" مشيرًا إلى أنه لا يستطيع حاليًا تقديم تفاصيل عن خططه لكن سيكون هناك الوقت المناسب لذلك.

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