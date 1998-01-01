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نتنياهو ينوي حل الكنيست مع استقالة ليبرمان

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو ينوي حل الكنيست مع استقالة ليبرمان



القدس المحتلة / سما /

قال مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه في حال استقالة وزير الحرب، أفيغدور ليبرمان، فإنه سيتم حل الكنيست والتوجه نحو انتخابات مبكرة.

جاء ذلك في أعقاب تصريحات نقلت عن مقربين ليبرمان، صباح اليوم الأربعاء، إنه قرر الاستقالة من منصبه في وزارة الأمن. بحسب صحيفة "هآرتس".

ونقل عن المقربين قولهم إن بيان مكتب رئيس الحكومة، الذي صدر يوم أمس، الذي وصفه كداعم لاتفاق وقف إطلاق النار مع قطاع غزة "أخرجه عن طوره".

وأضافوا أن ليبرمان انتظر فوز المقرب منه موشي ليون برئاسة بلدية الاحتلال في القدس، واتخذ قراره بالاستقالة من الحكومة التي دخل إليها عام 2016.

يشار إلى أنه في حال قدم استقالته فإنه سيعود إلى عضوية الكنيست التي استقال منه، بموجب "القانون النرويجي"، بعد أن عين وزيرا.

في المقابل، نقلت القناة الإسرائيلية العاشرة عن مصدر مقرب من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قوله إنه إنه في حال استقالة ليبرمان سيتم حل الكنيست، والتوجه نحو انتخابات مبكرة.

وكان قد رفض المتحدثون باسم ليبرمان، في وقت سابق من صباح اليوم، الرد على سؤال للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" حول ما إذا كان سيقدم استقالته من منصبه على خلفية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق مع الفصائل الفلسطينية في غزة بوساطة مصرية.

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