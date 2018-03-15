الكويت تتبرع للأونروا بمساهمة إضافية بـ50 مليون دولار

غزة / سما /

أبلغت المندوبية الدائمة لدولة الكويت، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتحويل مبلغ 42 مليون و100 ألف دولار، إلى حساب الوفد الدائم لدولة الكويت في نيويورك للقيام بسداده إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، وذلك وفاءاً لتعهدها للتبرع بذلك المبلغ خلال مؤتمر دعم الاونروا الذي عقد في نيويورك بتاريخ 27/9/2018 .

وكانت دولة الكويت قدمت تبرعاً بمساهمة إضافية إلى الاونروا بمبلغ 8 مليون دولار أمريكي خلال مؤتمر روما الذي عقد بتاريخ 15/3/2018، وبذلك يكون مجمل المساهمة الإضافية من دولة الكويت للأونروا خلال عام 2018 مبلغ 50 مليون و100 ألف دولار .

وتوجهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالشكر الجزيل لدولة الكويت على دعمها المتواصل للأونروا للاستمرار في تقديم خدماتها لـ 5.5 مليون لاجئ فلسطيني، وذلك في إطار الدور التاريخي لدولة الكويت في دعم القضية الفلسطينية.