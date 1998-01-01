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المجاهدين ردًا على واشنطن: مقاومة الاحتلال ليست إرهابًا

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجاهدين ردًا على واشنطن: مقاومة الاحتلال ليست إرهابًا



غزة / سما /

اعتبرت حركة المجاهدين، اليوم الأربعاء، قرار وزارة الخزانة الأميركية بتصنيفها على قوائم "الإرهاب"، بأنها لا قيمة لها وأن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال.

وقال مؤمن عزيز عضو المكتب السياسي للحركة، إن مقاومة الاحتلال ليست إرهابًا، ومن يحمي شعبه ويدافع عنه ليس إرهابيًا، فكل أموالنا وأسلحتنا هي لحماية شعبنا.

وأضاف في تصريح صحفي له "أميركا هي رأس الإرهاب في العالم لأنها راعية الكيان والتي تحافظ عليه وهي التي تسعى فسادًا في مقدّرات أمتنا".

وتابع "هذا التصنيف من قبل رأس الإرهاب، أمريكا، لن يثنينا عن مواصلة عملنا المستمر حتى دحر الاحتلال عن كافة أراضينا المحتلة، وسنبقى على هذه الطريق حتى تحرير فلسطين كل فلسطين".

وواصل "كل من يدعم مقاومتنا فهو شريك شعبنا في نصره على المحتل، وكل من تخاذل وتقاعص فليس له من الشرف نصيب".

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