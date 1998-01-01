أبل تطلق جيلاً جديداً من الحواسب الشخصية

وكالات / سما /

ذكر موقع "Giz China" المهتم بشؤون التقنية أن أبل تتحضر لإطلاق جيل جديد من حواسب "MacBook Air".

وأشار الموقع إلى أن مصادر مقربة من أبل أكدت أن الجيل الجديد من "MacBook Air" سيأتي بشاشات بحجم 13 بوصة، ومعالجات "Inter Core i7"، ولا تزال هذه الحواسب قيد الاختبار.

كما ذكرت بعض المصادر أن موقع "Geek Bench" نشر نتائج تتعلق باختبارات سرعة تلك الحواسب، والتي حازت على 4249 نقطة من أصل 8553 وفقا لتقييماته، أي أنها أصبحت أسرع بكثير من حواسب "Air 2015"، والتي حازت على 3422 سابقا.

يذكر أن أبل كانت قد أطلقت في الـ 30 من أكتوبر الفائت مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الجديدة، والتي كان من ضمنها حواسب "MacBook Air" بمعالجات "Inter Core i5".