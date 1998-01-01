الرجوب يبحث سبل تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصريين

رام الله / سما /

التقى اللواء جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، كل من وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، بحضورسفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، الوزير عصام القدومي، أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والصحفي أشرف محمود.

وشكر الرجوب خلال الوزير صبحي على حفاوة الاستقبال الذي لقيها الوفد الفلسطيني منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى مصر.

وبحث الرجوب مع مضيفه الية تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع مداه ليشمل تبادل الوفود الشبابية، الأمر الذي يحمل رسالة هامة للشعب الفلسطيني بأنه ليس وحيدا من جهة، ورسالة للعالم أجمع بأن فلسطين لديها أصدقاؤها حول العالم من جهة أخرى.

كما أكد على أهمية تضافر كافة الجهود العربية من أجل دعم المؤسسة الرياضية الفلسطينية للنهوض بها وتنفيذ كافة البرامج الرياضية استنادا إلى القوانين والمواثيق الأولمبية القارية والدولية.

كما أطلع الرجوب الوزير صبحي على آخر مستجدات الرياضة الفلسطينية على صعيد التحديات التي تواجهها جراء ممارسات الاحتلال العنصرية المتواصلة بحقها، الى جانب التحديات الداخلية المتمثلة بالانقسام السياسي، مشددا على أن الرياضة الفلسطينية كانت منذ البداية عنصر وحدة للشعب الفلسطيني، وبقائها بمعزل عن كافة التجاذبات السياسية.

وأشار الى السعي الفلسطيني المتواصل للاستفادة من كافة التجارب الناجحة عند الاشقاء العرب في تطوير الاتحادات الرياضية والتقدم في الالعاب الفردية والجماعية والاستفادة من كافة البرامج والقوانين المتقدمة في العالم، مؤكدا أن فلسطين تتطلع للانفتاح الدائم على كافة الاتحادات والمؤسسات الرياضية المصرية والعربية من أجل الاستفادة من تلك البرامج بما يضمن النهوض بلاعب فلسطيني وكادر اداري وفني قادر على المنافسة.

وفي سياق متصل وجه الرجوب الدعوة للمنتخب المصري للعب في فلسطين.

من جانبه أكد الوزير صبحي على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع فلسطين بمصر، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تحظى بالقسط الاكبر من الاهتمام القيادة المصرية الى جانب الاهتمام والتأييد الشعبي الكبير لفلسطين وقضيتها العادلة. وأكد صبحي استعداد وزارته الدائم للتعاون بكافة الاشكال مع المجلس الاعلى للشباب والرياضية من أجل افادة واستفادة الرياضيين الفلسطينيين