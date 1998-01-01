  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الرجوب يبحث سبل تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصريين

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يبحث سبل تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصريين



رام الله / سما /

التقى اللواء جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، كل من وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، بحضورسفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، الوزير عصام القدومي، أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والصحفي أشرف محمود.

وشكر الرجوب خلال الوزير صبحي على حفاوة الاستقبال الذي لقيها الوفد الفلسطيني منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى مصر.

وبحث الرجوب مع مضيفه الية تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع مداه ليشمل تبادل الوفود الشبابية، الأمر الذي يحمل رسالة هامة للشعب الفلسطيني بأنه ليس وحيدا من جهة، ورسالة للعالم أجمع بأن فلسطين لديها أصدقاؤها حول العالم من جهة أخرى.

كما أكد على أهمية تضافر كافة الجهود العربية من أجل دعم المؤسسة الرياضية الفلسطينية للنهوض بها وتنفيذ كافة البرامج الرياضية استنادا إلى القوانين والمواثيق الأولمبية القارية والدولية.

كما أطلع الرجوب الوزير صبحي على آخر مستجدات الرياضة الفلسطينية على صعيد التحديات التي تواجهها جراء ممارسات الاحتلال العنصرية المتواصلة بحقها، الى جانب التحديات الداخلية المتمثلة بالانقسام السياسي، مشددا على أن الرياضة الفلسطينية كانت منذ البداية عنصر وحدة للشعب الفلسطيني، وبقائها بمعزل عن كافة التجاذبات السياسية.

وأشار الى السعي الفلسطيني المتواصل للاستفادة من كافة التجارب الناجحة عند الاشقاء العرب في تطوير الاتحادات الرياضية والتقدم في الالعاب الفردية والجماعية والاستفادة من كافة البرامج والقوانين المتقدمة في العالم، مؤكدا أن فلسطين تتطلع للانفتاح الدائم على كافة الاتحادات والمؤسسات الرياضية المصرية والعربية من أجل الاستفادة من تلك البرامج بما يضمن النهوض بلاعب فلسطيني وكادر اداري وفني قادر على المنافسة.

وفي سياق متصل وجه الرجوب الدعوة للمنتخب المصري للعب في فلسطين.

من جانبه أكد الوزير صبحي على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع فلسطين بمصر، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تحظى بالقسط الاكبر من الاهتمام القيادة المصرية الى جانب الاهتمام والتأييد الشعبي الكبير لفلسطين وقضيتها العادلة. وأكد صبحي استعداد وزارته الدائم للتعاون بكافة الاشكال مع المجلس الاعلى للشباب والرياضية من أجل افادة واستفادة الرياضيين الفلسطينيين

#جبريل الرجوب

أخبار ذات صلة

الرجوب يبحث سبل تعزيز التعاون مع الأولمبية واتحاد الكرة العمانيين

الرجوب يبحث مع رئيس الأولمبية اليابانية آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

الرجوب يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون بين فلسطين والصين رياضيا

الشباب والرياضة تنظم مؤتمر رياضي

860x484 (4)

الرجوب ينوي تشكيل مجلس أعلى للشباب والرياضة في سوريا ولبنان

اشاد بدور جبريل الرجوب ..عبد السلام هنية : لهذه الاسباب اعتذرت عن عضوية المجلس الاعلى للشباب والرياض

اشاد بدور جبريل الرجوب ..عبد السلام هنية : لهذه الاسباب اعتذرت عن عضوية المجلس الاعلى للشباب والرياضة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: اللحظات الأولى لتنفيذ "كمين العلم" الذي استهدف مجموعة من الجنود شرق خانيونس

انتهاء اجتماع الكابينت الذي استمر لاكثر من 6 ساعات وهذا ما قرره ..

مصدر إسرائيلي يكشف : هكذا لعبت النرويج دورا هاما بالتهدئة في غزة

شهيد بغزة ووفد أمني مصري يصل خلال 24 ساعة

تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال ودخوله حيز التنفيذ برعاية مصرية

هذا ما قاله القيادي في فتح "العالول" حول العدوان على غزة وحماس..

تل ابيب تتجاهل اتصالات للتهدئة: يجب أن تفهم حماس أنه لا يمكنها أن تحدد متى ستبدأ أو تتوقف العملية

الأخبار الرئيسية

القسام - حماس

صحيفة عبرية : حماس تفرض معادلات جديدة وهي التي تقول الكلمة الأخيرة

ليبرمان ونتنياهو

دعا لاجتماع طارئ.. هل يعلن اليوم ليبرمان استقالته وانسحابه من حكومة نتنياهو؟

السيسي ونتنياهو

موقع عبري يكشف رسالة السيسي الى نتنياهو بالوقف الفوري للعدوان على غزة

مجلس الامن

مجلس الأمن يفشل في الإجماع على قرار حول غزة ومنصور يصفه بالشلل

صور... احتفاءً بانتصار المقاومة.. خروج مسيرات عفوية تجوب شوارع قطاع غزة