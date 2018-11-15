تأجيل مباراة الفدائي والباكستاني الى الجمعة

رام الله / سما /

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تأجيل مباراة المنتخبين الفلسطيني والباكستاني والتي كان مقرر إقامتها الخميس 15/11/2018 الى يوم الجمعة 16/11/2018 ، وذلك بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي حالت دون دخول البعثة الباكستانية الى فلسطين حسب الموعد المحدد لها .

ففي ظل الإصرار على إقامة المباراة تم تأجيل اقامتها من يوم الخميس الى يوم الجمعة على ملعب فيصل الحسيني الساعة الثالثة عصرا .

في السياق ذاته أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الفلسطيني" نور الدين ولد علي" قائمة المنتخب الوطني وضمت اربعة عشر لاعبا يلعبون في الدوري المحلي، وتسعة من المحترفين كالتالي :

رامي حمادة وتوفيق ابو حماد وعبد اللطيف البهداري و تامر صلاح و مصعب البطاط و عبد الله جابر و محمد باسم و شادي شعبان ومحمد درويش و بابلو برافو و جونثان سوريا و عدي الدباغ وسامح مراعبة وخالد سوتامرصيام - محترف في الدوري المغربي و محمود وادي – محترف في الدوري المصري ومحمد صالح – محترف في الدوري المالطي وعمر قدورة – حارس مرمى – محترف في الدوري السويدي ومحمود عيد – محترف في الدوري السويدي ونظمي البدوي – محترف في الدوري الامريكي و اليكس نصار – محترف في الدوري التشيلي وياسر اسلامي – محترف في الدوري التشيلي وصالح شحادة – محترف في الدوري السويسري .

وقد ضمت القائمة وجهين جديدين هما عمر قدوره " حارس مرمى " واللاعب نظمي البدوي .

وقد وصل الى الوطن ثمانية لاعبين محترفين من اصل تسعة تم استدعاؤهم على ان يصل الاربعاء اللاعب صالح شحادة لاحقاً .

جدير بالذكر ان شركة " جوال" هي راعي المنتخب الوطني الفلسطيني .