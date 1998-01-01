اشتعال المنافسة على صدارة دوري المحترفين

أشعلت نتائج الجولة الثامنة من دوري المحترفين بالضفة المحتلة, أجواء المنافسة على صدارة المسابقة.

واستغل هلال القدس سقوط مركز بلاطة أمام جبل المكبر (1-2), ليقفز للصدارة برصيد 18 نقطة, مستفيدا من انتصاره الكبير على مؤسسة البيرة (5-1).

وبقي رصيد بلاطة 17 نقطة في المركز الثاني, بفارق الأهداف أمام شباب الخليل الفائز على مركز طولكرم (3-1).

أما شباب السموع, ففشل في تقليص الفارق مع الثلاثة الأوائل, بعد تعثره أمام شباب الظاهرية (0-0), ليصبح رصيده 14 نقطة في المركز الرابع.

وفي باقي المراكز, يأتي جبل المكبر خامسا بـ13 نقطة, بفارق نقطتين أمام أهلي الخليل, وثقافي طولكرم تواليا.

وفي المركز الثامن يتواجد ترجي واد النيص بـ10 نقاط, بفارق الأهداف أمام شباب الأمعري, في حين يحتل مؤسسة البيرة المركز العاشر برصيد 8 نقاط, متقدما على مركز طولكرم الحادي عشر والأخير بـ4 نقاط, وشباب الظاهرية الثاني عشر والأخير بنقطتين.