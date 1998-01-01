  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اشتعال المنافسة على صدارة دوري المحترفين

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتعال المنافسة على صدارة دوري المحترفين



رام الله / سما /

أشعلت نتائج الجولة الثامنة من دوري المحترفين بالضفة المحتلة, أجواء المنافسة على صدارة المسابقة.

واستغل هلال القدس سقوط مركز بلاطة أمام جبل المكبر (1-2), ليقفز للصدارة برصيد 18 نقطة, مستفيدا من انتصاره الكبير على مؤسسة البيرة (5-1).

وبقي رصيد بلاطة 17 نقطة في المركز الثاني, بفارق الأهداف أمام شباب الخليل الفائز على مركز طولكرم (3-1).

أما شباب السموع, ففشل في تقليص الفارق مع الثلاثة الأوائل, بعد تعثره أمام شباب الظاهرية (0-0), ليصبح رصيده 14 نقطة في المركز الرابع.

وفي باقي المراكز, يأتي جبل المكبر خامسا بـ13 نقطة, بفارق نقطتين أمام أهلي الخليل, وثقافي طولكرم تواليا.

وفي المركز الثامن يتواجد ترجي واد النيص بـ10 نقاط, بفارق الأهداف أمام شباب الأمعري, في حين يحتل مؤسسة البيرة المركز العاشر برصيد 8 نقاط, متقدما على مركز طولكرم الحادي عشر والأخير بـ4 نقاط, وشباب الظاهرية الثاني عشر والأخير بنقطتين.

 
#دوري المحترفين

أخبار ذات صلة

thumb

جبل المكبر يخطف صدارة دوري المحترفين

thumb

المكبر والبيرة أمام فرصة اعتلاء صدارة دوري المحترفين

860x484 (2)

هلال القدس يواجه السموع وعينه على صدارة دوري المحترفين

860x484 (1)

خدمات رفح يشعل المنافسة في دوري غزة

thumb (1)

خدمات جباليا في صدارة دوري الطائرة

بيت حانون يحلّق في صدارة دوري الثانية

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: اللحظات الأولى لتنفيذ "كمين العلم" الذي استهدف مجموعة من الجنود شرق خانيونس

انتهاء اجتماع الكابينت الذي استمر لاكثر من 6 ساعات وهذا ما قرره ..

مصدر إسرائيلي يكشف : هكذا لعبت النرويج دورا هاما بالتهدئة في غزة

شهيد بغزة ووفد أمني مصري يصل خلال 24 ساعة

تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال ودخوله حيز التنفيذ برعاية مصرية

هذا ما قاله القيادي في فتح "العالول" حول العدوان على غزة وحماس..

تل ابيب تتجاهل اتصالات للتهدئة: يجب أن تفهم حماس أنه لا يمكنها أن تحدد متى ستبدأ أو تتوقف العملية

الأخبار الرئيسية

القسام - حماس

صحيفة عبرية : حماس تفرض معادلات جديدة وهي التي تقول الكلمة الأخيرة

ليبرمان ونتنياهو

دعا لاجتماع طارئ.. هل يعلن اليوم ليبرمان استقالته وانسحابه من حكومة نتنياهو؟

السيسي ونتنياهو

موقع عبري يكشف رسالة السيسي الى نتنياهو بالوقف الفوري للعدوان على غزة

مجلس الامن

مجلس الأمن يفشل في الإجماع على قرار حول غزة ومنصور يصفه بالشلل

صور... احتفاءً بانتصار المقاومة.. خروج مسيرات عفوية تجوب شوارع قطاع غزة