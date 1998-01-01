الكشف عن موعد المباريات المؤجلة من دوري الممتازة

غزة / سما /

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد إقامة المباريات المؤجلة من الأسبوع العاشر لدوري الدرجة الممتازة, بسبب التصعيد (الإسرائيلي) الأخير على قطاع غزة.

وقال عماد التتري أمين سر لجنة المسابقات, إن المباريات المؤجلة من الدوري, ستجري السبت المقبل.

ويلعب شباب خانيونس مع شباب رفح على ملعب اليرموك بغزة، فيما تجري مواجهة غزة الرياضي مع شباب جباليا على ملعب فلسطين.

وأوضح التتري, أن لجنة المسابقات ستعلن عن مواعيد جديدة لمباريات الجولة الحادية عشرة والأخيرة من مرحلة ذهاب دوري الممتازة.