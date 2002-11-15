هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن الأسير جواد حوشية بعد اعتقال دام 16 عاما

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أفرجت عن الأسير "جواد جميل حوشيه" (40 عاما) من بلدة يطا جنوب الخليل، بعد أن أنهى حكمه البالغ ستة عشر عاما في معتقلات الاحتلال.

وقالت الهيئة، أن سلطات الاحتلال افرجت عن الاسير حوشية مساء امس، عبر حاجز الظاهرية قبل ان تنقله الى مركز تحقيق عتصيون من اجل افشال حفل استقباله، الا ان المئات من ابناء مدينته وعائلته واقرباءه شاركوا بالاستقبال.

يذكر أن الأسير "حوشيه" اعتقل بتاريخ 15/11/2002 ، بعد مطاردة من الاحتلال لفترة طويلة، و تعرض لتحقيق قاسي لأكثر من 40 يوماً، واتهمه الاحتلال بمقاومة الاحتلال والإنتماء إلى حركة فتح، حيث تعرض خلال فترة اعتقاله إلى العديد من العقوبات، حيث عزل عدة مرات، كما حرم من زيارة ذويه أكثر من مرة .