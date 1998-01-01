القدس: مخابرات الاحتلال تعتقل مسعفين أثناء عملهما في جمعية الهلال الأحمر

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اثنين من المُسعفين بمركز إسعاف جمعية الهلال الأحمر في حي الصوانة قرب سور القدس التاريخي، وتم اقتيادهما إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة المقدسة.

وذكر شهود عيان، أن الاحتلال اعتقل المُسعفيْن أثناء عملهما داخل المركز.

في سياق آخر، اقتحمت قوة عسكرية مكونة من عدة آليات، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وداهمت العديد من شوارعه.

وتركز اقتحام الاحتلال في شارع المدارس؛ بحجة القاء الحجارة باتجاه سيارات عسكرية مرت من المنطقة.