الاحتلال يداهم منازل وينصب حواجز عسكرية جنوب جنين

جنين / سما /

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من منازل المواطنين في بلدتي جبع وسيلة الظهر جنوب جنين، ونصبت حواجز عسكرية في محيط القرى والبلدات.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين، وداهمت عدة منازل، وفتشتها، واستجوبت ساكنيها، عرف من أصحابها: ابراهيم شلاش، وسمير حسني علاونه.

في السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات ميثلون، وشارع نابلس، وحيفا، ومدخل صانور، وشرعت بتوقيف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق في هويات المواطنين، فيما كثفت من نشر دوراتها العسكرية في محيط قرى وبلدات المحافظة، وعلى طول شارع حيفا- ونابلس .