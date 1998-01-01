  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يداهم منازل وينصب حواجز عسكرية جنوب جنين

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من منازل المواطنين في بلدتي جبع وسيلة الظهر جنوب جنين، ونصبت حواجز عسكرية في محيط القرى والبلدات.

وذكرت مصادر محلية ،  أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين، وداهمت عدة منازل، وفتشتها، واستجوبت ساكنيها، عرف من أصحابها: ابراهيم شلاش، وسمير حسني علاونه.

في السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات ميثلون، وشارع نابلس، وحيفا، ومدخل صانور، وشرعت بتوقيف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق في هويات المواطنين، فيما كثفت من نشر دوراتها العسكرية في محيط قرى وبلدات المحافظة، وعلى طول شارع حيفا- ونابلس  .

#الاحتلال

أخبار ذات صلة

تحويل وسط القدس إلى ثكنة عسكرية

الاحتلال يحول وسط القدس إلى ثكنة عسكرية و يعلن قرى غرب جنين مناطق عسكرية مغلقة

هدم - ارشيف

جيش الاحتلال يداهم كفر عقب تمهيدا لهدم 6 عمارات

اصابة ٣ اشخاص بينهم طفل باطلاق نار من قبل مجهولين جنوب جنين

هدم بيوت الفلسطينيين - ارشيف

جيش الاحتلال يسلم اخطارات بهدم منازل لعائلات 4 شهداء في رام الله

هدم منزل جرار

صور: قوات الاحتلال تهدم 4 منازل تعود ملكيتها لعائلة جرار

جيش الاحتلال يجري اليوم تدريبات عسكرية في غلاف غزة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: اللحظات الأولى لتنفيذ "كمين العلم" الذي استهدف مجموعة من الجنود شرق خانيونس

انتهاء اجتماع الكابينت الذي استمر لاكثر من 6 ساعات وهذا ما قرره ..

مصدر إسرائيلي يكشف : هكذا لعبت النرويج دورا هاما بالتهدئة في غزة

شهيد بغزة ووفد أمني مصري يصل خلال 24 ساعة

هذا ما قاله القيادي في فتح "العالول" حول العدوان على غزة وحماس..

تل ابيب تتجاهل اتصالات للتهدئة: يجب أن تفهم حماس أنه لا يمكنها أن تحدد متى ستبدأ أو تتوقف العملية

يديعوت: نتنياهو لن يتوجه لعملية عسكرية واسعة لكنه سيضرب املاك لحماس ووجهاء القطاع

الأخبار الرئيسية

ليبرمان ونتنياهو

دعا لاجتماع طارئ.. هل يعلن اليوم ليبرمان استقالته وانسحابه من حكومة نتنياهو؟

السيسي ونتنياهو

موقع عبري يكشف رسالة السيسي الى نتنياهو بالوقف الفوري للعدوان على غزة

مجلس الامن

مجلس الأمن يفشل في الإجماع على قرار حول غزة ومنصور يصفه بالشلل

صور... احتفاءً بانتصار المقاومة.. خروج مسيرات عفوية تجوب شوارع قطاع غزة

تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال ودخوله حيز التنفيذ برعاية مصرية