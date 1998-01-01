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مستوطنون يمنعون شاحنات بضائع ومحروقات من الوصول إلى غزة

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يمنعون شاحنات بضائع ومحروقات من الوصول إلى غزة



القدس المحتلة / سما /

منع العشرات من المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأربعاء، وصول الشاحنات المحملة بالبضائع والمحروقات من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة.

وأفاد أصحاب الشاحنات لمراسلنا، بأن العشرات من المستوطنين قاموا بإغلاق الطرق الرئيسة المؤدية للمعبر، ومنعوا وصول الشاحنات المحملة بالبضائع، والمواد الغذائية، والمحملة بالوقود، وغاز الطهي، ومواد البناء إلى قطاع غزة.

وأكدوا أن مئات الشاحنات في الجانب الفلسطيني من المعبر تنتظر منذ ساعات الصباح الباكر لوصول الشاحنات عبر المعبر، حيث يقوم المستوطنون بمنعها من الوصول تحت حجج واهية.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية منذ الأحد الماضي التي يمنع المستوطنون شاحنات البضائع والمواد الغذائية والمحروقات من الوصول إلى غزة، عبر إغلاق الطرق المؤدية لمعبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع.

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