  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دعا لاجتماع طارئ.. هل يعلن اليوم ليبرمان استقالته وانسحابه من حكومة نتنياهو؟

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دعا لاجتماع طارئ.. هل يعلن اليوم ليبرمان استقالته وانسحابه من حكومة نتنياهو؟



القدس المحتلة / سما /

دعا وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب "يسرائيل بيتينو" الذي يتزعمه الى اجتماع طارئ اليوم.

وأضاف ليبرمان في دعوته لأعضاء كتلته البرلمانية انه سيدلي بتصريح هام للإعلام بعد ختام الجلسة المذكورة والمتوقع ان تعقد في الواحدة من ظهر اليوم الاربعاء.

ونقل موقع "وللا" عن وزير اسرائيلي ان  ليبرمان سيعلن عن استقالته اليوم واستذكر الموقع، أنه قبيل الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، في صيف العام 2014، عقد ليبرمان، الذي كان آنذاك وزير الخارجية في حكومة نتنياهو، مؤتمرا صحفيا مماثلا انتقد فيه سياسة الحكومة في غزة، وأعلن عن تفكيك الشراكة السياسية بين "يسرائيل بيتينو" وحزب الليكود.

فيما  رفض المتحدثون باسم  ليبرمان، الرد على سؤال للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" حول ما إذا كان سيقدم استقالته من منصبه على خلفية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق مع الفصائل الفلسطينية في غزة بوساطة مصرية.

يشار الى ان هذا الإعلان يأتي على ضوء الخلافات التي ظهرت حول مسألة التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أمس والقرار الذي تمخضت عنه جلسة الحكومة الإسرائيلية أمس بقبول التهدئة.

ومن الجدير بالذكر، ان خلافات حادة داخل الائتلاف الحكومي بين حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة ليبرمان وبين حزب "البيت اليهودي" بزعامة نفتالي بينت حول طريقة التعامل مع "مسيرات العودة". فبينما كان الوزير بينت يأخذ على الوزير ليبرمان بأنه لا يتعامل مع هذه المسيرات بالحزم الكافي، كان ليبرمان يصر على ان التصعيد يعني خوض حرب جديدة.

يذكر ان جلسة الحكومة الإسرائيلية أمس، لم تصوت على قرار التهدئة وانما تم اتخاذ القرار من قبل رئيس الحكومة ودعم غالبية الوزراء للموقف الذي اتفق عليه كافة رؤساء الاذرع الأمنية الذين حضروا الجلسة وقدموا تقاريرهم فكانت جميع هذه التقارير تدعو الى الموافقة على العرض المصري بقبول التهدئة ومنح حماس فرصة أخرى.

وكان كافة المسؤولين في الأجهزة الاستخباراتية الذين حضروا جلسة الحكومة امس التي استغرقت سبع ساعات متتالية، قد ادلوا بتقديراتهم بأن القبول بما يعرضه الوسيط المصري هو افضل الإمكانيات المتوفرة، وعليه تم إقرار هذا الموقف بدون تصويت، وقال رئيس الحكومة نتنياهو بعد ذلك انه تم اتخاذ القرار بالاجماع بدون تصويت.

وتقول وسائل اعلام عبرية ان ليبرمان اعتبر هذه الطريقة لاتخاذ القرار مناورة محكمة قام بها نتنياهو للالتفاف على معارضة بعض الوزراء، وهو ما اغضب ليبرمان الذي تبين لاحقا انه في موقف الأقلية في معارضة التهدئة بشكلها الحالي، فيما لم يبد حزب "البيت اليهودي" أي انتقاد او معارضة للتهدئة وهو الذي كان يصر على التعامل بيد حديدية مع احداث "مسيرات العودة".

ويبقى السؤال هل سيعلن الوزير ليبرمان ظهر اليوم انسحاب حزبه من الائتلاف الحكومي أم انه سيقدم استقالته من منصبه وزيرا للحرب فقط؟

#ليبرمان #الاحتلال #غزة

أخبار ذات صلة

غزة -ارشيفية

النرويج و الاتحاد الأوروبي يدعوان لاجتماع طارئ لحل الأزمة بغزة

الرئيس يدعو لاجتماع طارئ الخميس المقبل لبحث التطورات في غزة

شوقي العيسة

بعد عامين.. الوزير شوقي العيسة يكشف سبب استقالته من حكومة الوفاق

السنوار وهنية

بحضور هنية والسنوار .. اجتماع طارئ بين حماس والفصائل اليوم بغزة

القدس

في اعقاب اجتماع طارئ اليوم.. الامم المتحدة تطالب أمريكا بإلغاء قراراتها بشأن القدس

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يعلن عن شركة صرافة غزية "منظمة ارهابية"

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: اللحظات الأولى لتنفيذ "كمين العلم" الذي استهدف مجموعة من الجنود شرق خانيونس

انتهاء اجتماع الكابينت الذي استمر لاكثر من 6 ساعات وهذا ما قرره ..

مصدر إسرائيلي يكشف : هكذا لعبت النرويج دورا هاما بالتهدئة في غزة

شهيد بغزة ووفد أمني مصري يصل خلال 24 ساعة

هذا ما قاله القيادي في فتح "العالول" حول العدوان على غزة وحماس..

تل ابيب تتجاهل اتصالات للتهدئة: يجب أن تفهم حماس أنه لا يمكنها أن تحدد متى ستبدأ أو تتوقف العملية

يديعوت: نتنياهو لن يتوجه لعملية عسكرية واسعة لكنه سيضرب املاك لحماس ووجهاء القطاع

الأخبار الرئيسية

السيسي ونتنياهو

موقع عبري يكشف رسالة السيسي الى نتنياهو بالوقف الفوري للعدوان على غزة

مجلس الامن

مجلس الأمن يفشل في الإجماع على قرار حول غزة ومنصور يصفه بالشلل

صور... احتفاءً بانتصار المقاومة.. خروج مسيرات عفوية تجوب شوارع قطاع غزة

تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال ودخوله حيز التنفيذ برعاية مصرية

الكابينت

انتهاء اجتماع الكابينت الذي استمر لاكثر من 6 ساعات وهذا ما قرره ..