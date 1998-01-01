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نواب أردنيون يطالبون بطرد سفير إسرائيل

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نواب أردنيون يطالبون بطرد سفير إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

طالبت لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني أمس الثلاثاء، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، احتجاجًا على ما وصفته "الاعتداءات" على قطاع غزة.

ودعت اللجنة، في بيان تلاه رئيسها يحيى السعود أمام مجلس النواب، إلى قطع كافة العلاقات مع إسرائيل. وأدانت ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف ذلك.

ولا يعتبر أي قرار يتخذه مجلس النواب بهذا الخصوص ملزمًا للحكومة، وفق الدستور الأردني.

وأكدت الحكومة الأردنية  خطورة التصعيد في قطاع غزة، ودعت إلى تحرك فوري لوقف ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي" وحماية الأبرياء.

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