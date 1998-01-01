  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

مؤسس فيسبوك ينضم الى "مجموعة سرية إسرائيلية.. وعاصفة من التساؤلات

الأربعاء 14 نوفمبر 2018 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسس فيسبوك ينضم الى "مجموعة سرية إسرائيلية.. وعاصفة من التساؤلات



القدس المحتلة / سما /


أثار المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ، عاصفة من التساؤلات، بعدما انضم لمجموعة إسرائيلية سرية على موقعه الاجتماعي الشهير.

وقالت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية إن المجموعة تدعى "تل أبيب السرية" وتضم 220 ألف عضو، مشيرة إلى أن زوكربرغ انضم لها الأسبوع الماضي.

وتابعت: "لكن لم يلاحظ أحد وجوده إلا يوم الاثنين، حيث رحب به مجموعة من الأعضاء".

ورد الملياردير على الترحيبات بالقول: "أهلا. أنا سعيد بوجودي معكم من أجل التقرب أكثر من تل أبيب. مر وقت طويل على آخر زيارة لي لهذه المدينة. شكرا على إنشاء هذا الفضاء".

ولا يعرف متى كانت آخر زيارة لزوكبرغ إلى إسرائيل، إلا أن الصحيفة رجحت أنها كانت عام 2012.

وطرح عدد من المتابعين تساؤلات حول هذا الانضمام، حيث قالوا إن هذه المجموعة الإسرائيلية لا تتميز بشيء مثير، شأنها شأن سائر المجموعات على "فيسبوك"، التي يناقش أعضاؤها مواضيع مختلفة حول الملابس والسكن والمطاعم والمنتجات الصحية.

فيما قال أحد المعلقين بشكل ساخر: "وأخيرا، بات مارك يملك ما يكفي من المال لشراء منزل في تل أبيب".

يشار إلى أن "فيسبوك" يملك مكتبا في تل أبيب، يعمل به أكثر من 100 موظف.

أخبار ذات صلة

مؤسس "فيسبوك" ربح 3 مليارات و400 مليون دولار بساعة

ما الذي يقصده مؤسس فيسبوك بعبارة "لم تروا شيئاً بعد"؟

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب "البيانات الشخصية"

مؤسس فيسبوك يعترف: ارتكبنا خطأً

مؤسس فيسبوك وزوجته في انتظار مولودتهما الأولى

فلسطيني يكتشف ثغرة في فيسبوك ويستخدمها ضد مؤسس الموقع

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: اللحظات الأولى لتنفيذ "كمين العلم" الذي استهدف مجموعة من الجنود شرق خانيونس

انتهاء اجتماع الكابينت الذي استمر لاكثر من 6 ساعات وهذا ما قرره ..

مصدر إسرائيلي يكشف : هكذا لعبت النرويج دورا هاما بالتهدئة في غزة

شهيد بغزة ووفد أمني مصري يصل خلال 24 ساعة

هذا ما قاله القيادي في فتح "العالول" حول العدوان على غزة وحماس..

تل ابيب تتجاهل اتصالات للتهدئة: يجب أن تفهم حماس أنه لا يمكنها أن تحدد متى ستبدأ أو تتوقف العملية

يديعوت: نتنياهو لن يتوجه لعملية عسكرية واسعة لكنه سيضرب املاك لحماس ووجهاء القطاع

الأخبار الرئيسية

ليبرمان ونتنياهو

دعا لاجتماع طارئ.. هل يعلن اليوم ليبرمان استقالته وانسحابه من حكومة نتنياهو؟

السيسي ونتنياهو

موقع عبري يكشف رسالة السيسي الى نتنياهو بالوقف الفوري للعدوان على غزة

مجلس الامن

مجلس الأمن يفشل في الإجماع على قرار حول غزة ومنصور يصفه بالشلل

صور... احتفاءً بانتصار المقاومة.. خروج مسيرات عفوية تجوب شوارع قطاع غزة

تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال ودخوله حيز التنفيذ برعاية مصرية