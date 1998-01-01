بالفيديو.. المندوب الإسرائيلي يطلق صافرات الإنذار في الأمم المتحدة

القدس المحتلة / سما /

قبل بدء مجلس الأمن الدولي مشاورات طارئة حول التصعيد بين غزة وإسرائيل شغل مندوب الأخيرة في الأمم المتحدة داني دانون للصحفيين تسجيلا من هاتفه لصوت صافرات الإنذار وهي تدوي خلال القصف.

وقال دانون للصحفيين : "كل مرة تطلق حماس صاروخا يسمع الأطفال في المدارس والكبار في أماكن عملهم والعائلات في البلاد هذا الصوت" قبل أن يشغل التسجيل.

وتابع بعد ذلك: "فكروا في الأطفال الذين يركضون مذعورين إلى الملاجئ".

وأضاف المندوب الإسرائيلي: "سيحاول بعض أعضاء مجلس الأمن المفلسين أخلاقيا اتهام إسرائيل، فيما سيدعو الآخرون الذين يدعون أنهم موضوعيون، كلا الطرفين إلى ضبط النفس، لكن اسمحوا لي أن أكون واضحا: لا يوجد طرفان، وإنما ثمة حماس التي تهاجم وتطلق أكثر من 460 صاروخا على المدنيين من جانب واحد، ومن جانب آخر هناك إسرائيل التي تدافع عن شعبها".

وشدد دانون على أنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي إدانة حركة حماس "لهجومها العدواني وتصنيفها منظمة إرهابية أخيرا".