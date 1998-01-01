أميركا: تشريع لمعاقبة السعودية بسبب الحرب باليمن وخاشقجي

واشنطن / وكالات /

يتوقع العديد من المشرعين في مجلس الشيوخ الأميركي أن يتم إجراء تصويت قريبا على معاقبة السعودية بسبب الحرب في اليمين ومقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السناتور الجمهوري بوب كوركر، إن المجلس قد يصوت قبل نهاية العام على تشريع يسعى لوقف كل أشكال الدعم للسعودية في حرب اليمن. وأضاف أن من الممكن كذلك طرح إجراءات لمنع مبيعات الأسلحة للرياض للتصويت.

وقال كوركر لرويترز بينما عاد المشرعون إلى واشنطن للمرة الأولى منذ انتخابات الكونغرس الأسبوع الماضي "أعضاء مجلس الشيوخ يبحثون عن طريقة ما ليظهروا للسعودية ازدراءهم لما حدث مع الصحافي خاشقجي، ولكن أيضا مخاوفهم بشأن الطريق الذي ذهب فيه اليمن".

وزاد مقتل خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، المخاوف في الكونغرس بشأن حكومة الرياض التي أثارتها بالفعل الحرب في اليمن، خاصة جراء مقتل المدنيين في الهجمات السعودية.

وقال كوركر: "سيكون من الصعب للغاية إذا ظهرت صفقة أسلحة أن نحميها من الإلغاء على الأقل في مجلس الشيوخ".

وذكر كوركر أن معاونيه طلبوا من وزيري الخارجية مايك بومبيو، والدفاع جيم ماتيس، ومديرة وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) جينا هاسبل، أن يأتوا إلى الكونغرس في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، لتقديم إفادة سرية للتصدي للمخاوف المتعلقة باليمن ومقتل خاشقجي.

واحتفظ رفاق ترامب الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، لكنهم فقدوا أغلبيتهم على مجلس النواب لصالح الديمقراطيين.

غير أن الجمهوريين سيظلون مسيطرين على مجلس النواب لحين دور الانعقاد الجديد للكونغرس في كانون الثاني/ يناير، وصوتوا يوم الثلاثاء لصالح وقف تشريع في إحدى اللجان من شأنه أن ينهي الدعم الأميركي للحرب في اليمن.

وألمحت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، إلى أن الأمور قد تتغير عندما يسيطر الديمقراطيون على المجلس إن لم يكن قبل ذلك. وقالت في بيان: "يتعين على الكونغرس اتخاذ إجراء حقيقي وفوري لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية المروعة".