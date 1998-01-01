امريكا ترصد مكافأة قدرها ٥ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن العاروري

واشنطن / وكالات /

أعلنت الولايات المتحدة عن رصد مكافأة قدرها ٥ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن كل من القيادي في حركة حماس صالح العاروري، والقياديين في حزب الله، خليل يوسف حرب، وهيثم علي طبطبائي، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الخارجية الأمريكية .

وقال منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، السفير ناثان سيلز، إن إيران هي الدولة الأولى في رعاية الإرهاب على مستوى العالم.



وأكد سيلز أن النظام الإيراني يحصل على الأموال من شعبه لتمويل مليشياته بالخارج.



ولفت إلى "أن حزب الله الإرهابي مستمر في إعاقة تشكيل الحكومة في لبنان".



كما قال سيلز: "قمنا باتخاذ خطوات لملاحقة عدد من أفراد حركة حماس بتهمة الإرهاب ومن ضمنهم إسماعيل هنية".



فيما قال مايكل إيفانوف، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إن حركة حماس وحزب الله تحصلان على الأسلحة من إيران.