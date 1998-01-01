موقع عبري يكشف رسالة السيسي الى نتنياهو بالوقف الفوري للعدوان على غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت هيئة البث العبرية "كان"، مساء الثلاثاء، أن مصر تقدمت بطلب رسمي للمرة الأولى بوقف إطلاق النار، ووزارة الخارجية المصرية أوضحت أنها طالبت تل أبيب بالوقف الفوري لكل أشكال العمل العسكري في غزة.

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني قلق القاهرة من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، الذي تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

من جانبه، قال شمعون آران، المحلل السياسي للقناة العبرية، على صفحته الرسمية على "توتير": إن الرئيس المصري، المصري عبد الفتاح السيسي، تقدم بطلب لرئيس الوزراء نتنياهو، للموافقة على طلب حماس، وتطبيق وقف إطلاق النار، وإفساح المجال أمام جهود التهدئة".

وأضاف الكاتب الإسرائيلي، قائلا: "عباس كامل، مدير المخابرات المصرية، اتصل ، هاتفيا، بجهات كبيرة في تل أبيب، ونقل رسالة السيسي لنتنياهو".

وسبق لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن لوَّح بإمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، لكنه قال إن على إسرائيل أن توقف الهجمات أولا.