انخفاض الحرارة وأمطار على فترات

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن تتأثر فلسطين اليوم الأربعاء بامتداد لمنخفض جوي ويطرأ انخفاض على رجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا غائم وباردا نسبيا إلى بارد، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار على فترات متباعدة.



وفي يوم غد الخميس تضعف شدة الامطار، مع استمرار فرصة تساقطها على شكل زخات متفرقة على المناطق الشمالية والوسطى. في حين ستتحسن فرص تساقط الأمطار بشكل أفضل خلال ساعات الليل على المناطق الشمالية من البلاد بشكل خاص.



ويوم الجمعة يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية المصاحبة للمنخفض الجوي، ويكون الطقس غالباً غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار على المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، وتضعف فرصة الأمطار لتنتهي كلياً خلال ساعات الليل.