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البطش يدعو المقاومة الاستعداد للجولة القادمة من المواجهة مع الاحتلال

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش يدعو المقاومة الاستعداد للجولة القادمة من المواجهة مع الاحتلال



قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خالد البطش مساء اليوم الثلاثاء إن هذه الجولة من المواجهة مع الاحتلال توقفت، وأن علينا أن نستعد للمواجهة القادمة معه.

وأكد البطش بأن هذه الجولة من القتال تراكمت خلالها انجازات ميدانية جديدة، حيث اوصلت رسائل واضحة أدهشت العدو والمراقبين حيث تمسكت المقاومة بخيارها رافضة ان تقايض أو تساوم على الثوابت او دماء الشهداء ولو بكل متاع الدنيا.

واعتبر أن هذه الجولة من القتال قد توقفت شرط التزام العدو بوقف النار، داعياً المقاومة للاستعداد للجولة القادمة من المواجهة معه.

وثمن الدور والجهد والاصرار المصري الكبير الذي بذلوه من اجل وقف العدوان الظالم على ابناء شعبنا الأعزل.

 ودعا البطش الرئيس ابو مازن الى رفع العقوبات عن غزة وتنظيم لقاء وطني عاجل لاستعادة الوحدة والشراكة وانهاء الانقسام واعادة بناء منظمة التحرير كي نعيد الاعتبار للمشروع الوطني معا مستندين الى قوة وثبات مقاومتنا وسلاحها الطاهر.

ووجه البطش التحية لتضحيات وصمود وشهداء وجرحى شعبنا وابطاله المجاهدين الذين ثبتوا في الميدان ولقنوا العدو درسا في الصمود والقتال في كل الظروف.

كما وجه التحية لكل الاصوات والمواقف التي اعلنت اسنادها ودعمها للمقاومة في فلسطين، وللدول التي ساهمت في تعزيز امكانيات المقاومة في فلسطين التي عبر عنها مشهد الكورنيت الصارم، وصاروخ "جحيم عسقلان " الرهيب

كما جدد الدعوة الى المشاركة في فعالية جمعة رفض لتطبيع مع الاحتلال والتي ستحمل عنوان "التطبيع جريمة وخيانة " ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار يوم الجمعة القادمة.

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