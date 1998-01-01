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دحلان: غزة أجبرت الاحتلال على الانصياع لشروط تهدئة مقبولة فلسطينيا

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: غزة أجبرت الاحتلال على الانصياع لشروط تهدئة مقبولة فلسطينيا



غزة/سما/

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد دحلان، أن غزة أجبرت الاحتلال على الانصياع لشروط تهدئة "مقبولة فلسطينيا" بعيدة عن المهانة والذل، مناشدًا كل قوى وفصائل شعبنا في القطاع، ضرورة الحفاظ على الحذر وتماسك اللُحمة الداخلية.

وقال النائب دحلان، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، مساء اليوم الثلاثاء، إن وحدتنا كانت أهم أسلحتنا في هذه المواجهة، وستكون كذلك في أية مواجهة قادمةً مع الإحتلال وأساليبه الغادرة.

وأضاف: "أقول للأهل والأحبة في غزة، رغم كل المِحن، ورغم الدم والدمار، اصبروا لأن الصبر هو مفتاح النصر والخلاص، فلا ينفع مع هذا العدو الغاشم إلا الثبات والصبر والحذر".

وتابع: "إن كنتم تألمون في هذه الساعات، فهم يألمون أيضا، وبمقدار شعور العدو بعزيمتكم واستعدادكم للتضحية والعطاء، فأنتم وحدكم وبذات المقدار تختصرون الزمن وتجبرون الآخرين على الانصياع لشروط تهدئة مقبولة فلسطينيا، تهدئة كريمة وبعيدة عن المهانة والذل والتوظيف السطحي السخيف الذي حاول البعض إستخدامه".

وحمل دحلان، سلطات الإحتلال الإسرائيلي، كامل مسئولية ما حدث خلال الساعات الماضية، وما سيحدث في الساعات القادمة.

وأوضح، أن "المجتمع الإسرائيلي يدرك قبل غيره بأن شيئا ما يحدث داخل المؤسسة الحاكمة وحولها"، متسائلًا، كيف وافقت الحكومة الإسرائيلية على التهدئة بما في ذلك دخول الأموال والوقود إلى غزة، ثم نفذت بعد ساعات عملية غادرة هدفها الإختطاف والقتل.

واستطرد: "رغم إقتناعي التام بضرورة تجنيب غزة ويلات حرب جديدة، وأهمية التجاوب الصادق مع جهود الأشقاء المصريين في تثبيت وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه تمهيدا لتحقيق التهدئة بالسرعة الممكنة، إلا أنني أناشد كل قوى وفصائل شعبنا في قطاعنا الباسل الحفاظ على الحذر وتماسك اللُحمة الداخلية، وكما كانت وحدتنا أهم أسلحتنا في هذه المواجهة، فستكون كذلك في أية مواجهة قادمةً مع الإحتلال وأساليبه الغادرة".

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