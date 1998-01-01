الخارجية الاميركية تصنف"كتائب المجاهدين" إلى قائمة "المنظمات الارهابية العالمية

واشنطن/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية يوم الثلاثاء، "كتائب المجاهدين" في الأراضي الفلسطينية إلى قائمة "المنظمات الارهابية العالمية"، متهمة إياها الارتباط بحزب الله.

وقالت الخارجية، أن "تصنيفات اليوم تسعى إلى حرمان حزب الله وكتائب المجاهدين من الموارد للتخطيط للهجمات الإرهابية وتنفيذها".

وكانت الخارجية الأمريكية صنفت جواد نصر الله، نجل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، "ارهابيا عالميا".

ووصفت الوزارة جواد نصر الله بأنه "القائد الصاعد" للحزب وقالت أنه قام خلال السنوات الأخيرة بتجنيد أشخاص "لشن هجمات إرهابية ضد إسرائيل في الضفة الغربية" المحتلة.

وتهدف هذه التصنيفات إلى تجميد أي أصول يملكها المدرجون على القائمة في أي اراض تخضع للقوانين الأميركية، وتحظر على الأفراد والشركات الاميركية التعامل معهم.